Мережеві обмеження для Харкова можуть зняти вже сьогодні, – Укренерго

Скасувати відключення світла за графіками для споживачів Харкова можуть вже 10 травня.

Про це повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ голова правління “Укренерго” Володимир Кудрицький.

“Очікується, що мережеві обмеження для міста Харкова, де під графіки підпадають і побутові споживачі, будуть зняті найближчим часом. Але, звичайно, завжди варто робити таку ремарку, що за умови відсутності нових атак. Тому думаю, що навіть і сьогодні нам вдасться перевести Харків в той режим, в якому працюють всі інші області нашої країни”, — сказав він.