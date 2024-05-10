Економіка

Мережеві обмеження для Харкова можуть зняти вже сьогодні, – Укренерго

10 Травня 2024 15:26
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електроенергія
Ілюстративне фото / Freepik

Скасувати відключення світла за графіками для споживачів Харкова можуть вже 10 травня.

Про це повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ голова правління “Укренерго” Володимир Кудрицький.

“Очікується, що мережеві обмеження для міста Харкова, де під графіки підпадають і побутові споживачі, будуть зняті найближчим часом. Але, звичайно, завжди варто робити таку ремарку, що за умови відсутності нових атак. Тому думаю, що навіть і сьогодні нам вдасться перевести Харків в той режим, в якому працюють всі інші області нашої країни”, — сказав він.


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