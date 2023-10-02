Мера Сум затримали на хабарі у 2 мільйони

Правоохоронці викрили під час одержання хабаря мера Сум Олександра Лисенка та директора департаменту міської ради.

Про це повідомляє СБУ та НАБУ

Правоохоронці не повідомляють ім’я міського голови, але на сайті Сумської міськради воно є – це Олександр Лисенко.

Разом з Лисенком затриманий директор департаменту інфраструктури міськради. На сайті сказано, що його звати Олександр Журба.

Повідомляється, що НАБУ, САП і СБУ затримали їх на гарячому під час одержання останнього траншу хабаря – 1,4 млн грн.

Взамін вони обіцяли ухвалити рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.

Загальна сума хабаря – 2,13 млн грн.