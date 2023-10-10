Кримінал

Мер Мукачева прокоментував обшуки у нього вдома

10 Жовтня 2023 14:12
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поліція

Мер Мукачева Андрій Балога наполягає, що всі рішення і процедури щодо продажу землі навколо стадіону “Авангард” у місті здійснювалися відповідно до чинного законодавства.

Про це мер написав у Фейсбуці, коментуючи проведені обшуки у цій справі.

“Декілька слів з приводу проведення слідчих дій в місті Мукачеві. По-перше, кримінальне провадження, в рамках якого відбуваються слідчі дії, стосується викупу земельної ділянки ТОВ «Універсал-М», яка ними орендується у місті з 2003 року. По-друге, всі рішення та процедури щодо цієї земельної ділянки здійснювались у поточному році відповідно до чинного законодавства”, – заявив він.

За словами Балоги, уся потрібна інформація та документи були надані правоохоронцям у повному обсязі у співпраці зі слідством, на усіх етапах їх роботи.

“Сподіваюсь, що слідчі підійдуть до з’ясування всіх обставин справи максимально об’єктивно та неупереджено, відповідно до законодавства, перед яким всі однозначно рівні. Переконаний у законних діях міської ради та в тому, що надалі це буде підтверджено в рамках цього розслідування та судами, як це було не один раз”, – додав він.


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