Мер Мукачева прокоментував обшуки у нього вдома

Мер Мукачева Андрій Балога наполягає, що всі рішення і процедури щодо продажу землі навколо стадіону “Авангард” у місті здійснювалися відповідно до чинного законодавства.

Про це мер написав у Фейсбуці, коментуючи проведені обшуки у цій справі.

“Декілька слів з приводу проведення слідчих дій в місті Мукачеві. По-перше, кримінальне провадження, в рамках якого відбуваються слідчі дії, стосується викупу земельної ділянки ТОВ «Універсал-М», яка ними орендується у місті з 2003 року. По-друге, всі рішення та процедури щодо цієї земельної ділянки здійснювались у поточному році відповідно до чинного законодавства”, – заявив він.

За словами Балоги, уся потрібна інформація та документи були надані правоохоронцям у повному обсязі у співпраці зі слідством, на усіх етапах їх роботи.

“Сподіваюсь, що слідчі підійдуть до з’ясування всіх обставин справи максимально об’єктивно та неупереджено, відповідно до законодавства, перед яким всі однозначно рівні. Переконаний у законних діях міської ради та в тому, що надалі це буде підтверджено в рамках цього розслідування та судами, як це було не один раз”, – додав він.