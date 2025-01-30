Політика

Мер Франківська зробив заяву на випадок, якщо “з ним щось станеться”
30 Січня 2025 15:17
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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків / Фото: Facebook / Руслан Марцінків
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків / Фото: Facebook / Руслан Марцінків

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив про тиск на місцеве самоврядування і звернувся до громади з попередженням. На своїй сторінці у Facebook він наголосив, що “ніколи не прогинався ні під кого”.

“Якщо зі мною щось станеться — фізично чи інакше, — довіряю виконання обов’язків міського голови секретарю міської ради Віктору Синишину. Це порядна й відповідальна людина”, — написав Марцінків.

У відеозверненні він додав, що в різних містах України посилюється тиск на місцеве самоврядування. Він нагадав про штрафи для мерів Львівщини за нібито невиконання мобілізаційних планів, обшуки у міського голови Ужгорода та заяву Віталія Кличка до президента щодо подібного тиску.

“Сьогодні місцеве самоврядування перебуває під фінансовим та іншим тиском. Хочу привернути увагу до цієї ситуації. Водночас хочу заспокоїти — все добре, наша команда працює. Але, з огляду на реалії, саме Віктор Синишин може замінити мене за потреби”, — зазначив Марцінків.

Він також підкреслив, що проти нього наразі немає кримінальних справ, і закликав не шукати сенсацій.


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