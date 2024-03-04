Політика

Медведєв заявив, що території по обидва береги Дніпра – частина РФ

4 Березня 2024 12:58
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росія, окупація
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв / Фото: ТАСС

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв стверджує, що території по обидва береги Дніпра є історичними російськими землями.

Про це він сказав 4 березня на федеральному просвітницькому марафоні “Знание.Первые”.

“Усім нашим противникам необхідно твердо і назавжди зрозуміти просту істину: території на обох берегах Дніпра – невіддільна частина російських стратегічних історичних кордонів”, – заявив представник країни-агресорки.

За словами Медведєва, всі спроби насильно змінити кордони або відрізати їх – приречені.

При цьому заступник голови радбезу РФ заявив, що Україна згубна передусім для своїх громадян, і назвав її державою, що не відбулася.

“Колись один із колишніх керівників України сказав, що Україна – це не Росія. Ця концепція має зникнути назавжди. Україна – це, безумовно, Росія”, – підкреслив Медведєв.


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