Спорт

Мбаппе відмовився продовжувати контракт із ПСЖ

13 Червня 2023 17:51
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футбол

Нападник Кіліан Мбаппе відмовився від опції продовження контракту з “Парі Сен-Жермен”, повідомляє L’Equipe.

24-річний футболіст повідомив про це керівництво французького клубу в офіційному листі.

Контракт ПСЖ із Мбаппе діє до закінчення сезону-2022/23. Повідомлялося, що придбати французького форварда має намір мадридський “Реал”.

Мбаппе грає у ПСЖ з 2017 року, у складі команди він п’ять разів став чемпіонат Франції, тричі виграв Кубок Франції, по два рази Кубок французької ліги та Суперкубок Франції. У складі збірної Франції виграв чемпіонат світу-2018.


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