Суспільство

Маємо здатність вразити будь-яку частину Криму – Буданов

24 Серпня 2023 07:48
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крим, буданов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність Сил оборони уразити противника у будь-якій точці окупованого Криму.

Про це Буданов заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

“Ми маємо здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованої АРК станом на зараз.

Абсолютно в будь-якій точці ми можемо досягти противника”.

“Ті, хто наробив дурниць, їм краще виїхати.

А тим, хто чекає, треба готуватися і робити все для допомоги перш за все розвідувальним органам, ну і далі, коли вже війська підуть у відкриту.

Для підтримки, для створення сприятливих умов. Для того, щоб це сталося просто швидше. І найбільш безкровно, як це тільки можливо буде зробити”, – сказав Буданов.

За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але “без військових, бойових дій це неможливо”.


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