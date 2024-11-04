Політика

Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови
4 Листопада 2024 07:30
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вибори, молдова
Мая Санду / Фото з відкритих джерел

Чинна президентка Молдови Мая Санду оголосила про перемогу на виборах президента.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що ця перемога підкріплює прагнення Санду щодо вступу Молдови до Європейського Союзу до кінця десятиліття.

“Ми довели, що об’єднавшись, можемо перемогти тих, хто хотів поставити нас на коліна”.

Bloomberg зазначає, що переобрання Санду стало перевіркою стійкості проєвропейських настроїв на східному кордоні Європи.

Ця перемога є знаковою на тлі зусиль правителя Кремля Володимира Путіна, спрямованих на те, щоб зупинити зближення країни з Заходом.

За даними Центральної виборчої комісії Молдови, Санду набрала 54% голосів за результатами попереднього підрахунку майже на 98% виборчих дільниць. Таким чином вона випередила свого суперника Олександра Стояногло – колишнього головного прокурора, який обіцяв зберігати тісні зв’язки з Кремлем.

У публікації додають, що Санду пообіцяла просувати Молдову до ЄС, незважаючи на жорстку протидію Росії, яку вона звинувачує у втручанні в демократичний процес у країні.

У неділю влада Молдови заявила про “масоване втручання” з боку Москви, спрямоване на зрив голосування.


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