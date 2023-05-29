Маурісіо Почеттіно очолив “Челсі”

Маурісіо Почеттіно стане новим коучем клубу Михайла Мудрика – “Челсі”. Сторони 2 тижні тому всі узгодили, а 28 травня нарешті підписали контракт.

“Аргентинець розпочне свою нову роль 1 липня 2023 року за дворічним контрактом з можливістю продовжити його ще на рік”, – йдеться в повідомленні лондонського клубу.

Нагадаємо, Маурісіо перебуває без роботи з літа 2022 року, коли його звільнили із ПСЖ. “Челсі” ж звільнив Грема Поттера на початку квітня, а тимчасовим тренером призначив Френка Лемпарда.

Наразі команда Михайла Мудрика посідає 12 місце в АПЛ. З Ліги чемпіонів “пенсіонери” вилетіли на стадії чвертьфіналу від “Реала”.