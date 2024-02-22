Масштабні пожежі в Австралії: влада евакуює тисячі людей

В четвер понад дві тисячі людей отримали наказ евакуюватися з міст на заході австралійського штату Вікторія через лісові пожежі, що вийшли з-під контролю.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликала мешканців міст Раглан і Бофорт, де проживає близько двох тисяч людей, а також мешканців прилеглих районів виїхати, поки це ще безпечно, і прямувати на схід до сусіднього регіонального центру Балларат, розташованого за 95 км на захід від Мельбурна.

Наразі повідомляється про два потужні осередки пожеж на заході штату Вікторія приблизно по 50 квадратних кілометрів кожен.

Прем’єр-міністр штату Жасінта Аллан повідомила, що на місці працюють понад 1000 пожежників за підтримки 24 літаків і понад 100 транспортних засобів.

Поки що не повідомлялося про пошкодження майна, але офіційні особи кажуть, що занадто рано говорити про точну картину.

Значні території штату перебувають у стані підвищеної готовності до пожеж, а Бюро метеорології в четвер випустило попередження про надзвичайну пожежну небезпеку для кількох районів через спекотний сухий вітер і потенційну можливість гроз.

Очікується, що пожежі на захід від Балларату посилюватимуться протягом вечора і до півночі, повідомив на пресконференції Джейсон Хеффернан, головний офіцер Пожежної служби країни.

О 15:00 за місцевим часом температура на північному заході штату перевищувала 40 градусів за Цельсієм.