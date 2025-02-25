Техно

Масштабне оновлення: Google змінить спосіб доступу мільярдів користувачів до електронної пошти
25 Лютого 2025 10:47
читать на русском →
Пошта Gmail / Фото: pixabay
Пошта Gmail / Фото: pixabay

Google збирається змінити процедуру входу для майже двох мільярдів користувачів Gmail в рамках масштабного оновлення системи безпеки свого поштового сервісу.

Про це повідомляє The Independent.

Поточний метод надсилання SMS-повідомлення для підтвердження особи користувача буде поступово скасовано “протягом наступних кількох місяців”, а на зміну йому прийде нова система QR-кодів. Крок спрямований на зменшення впливу глобального зловживання SMS.

“Подібно до того, як ми хочемо відмовитися від використання паролів, ми хочемо відмовитися від надсилання SMS-повідомлень для аутентифікації. Протягом наступних кількох місяців ми переосмислимо те, як ми перевіряємо телефонні номери. Зокрема, замість того, щоб вводити свій номер і отримувати шестизначний код, ви побачите QR-код, який потрібно буде відсканувати за допомогою програми камери на телефоні”, – сказав Росс Ріхендрфер, який працює над питаннями безпеки і конфіденційності в Google.

Двоетапна верифікація стала обов’язковою для приблизно 1,8 мільярда користувачів Gmail по всьому світу, а SMS-повідомлення використовуються для підтвердження того, що користувач є саме тією людиною, за яку він себе видає.

Хоча це набагато безпечніше, ніж пароль сам по собі, шахраям все ж вдалося знайти способи обійти цю функцію безпеки.

Один з методів – фішингові атаки, коли кіберзлочинці обманом змушують людей ділитися кодами безпеки, видаючи себе за представників Google або оператора мобільного зв’язку.

У Google заявили, що також виникали проблеми з тим, що користувачі не мали доступу до пристрою, на який було надіслано SMS-код підтвердження.

“SMS-коди є джерелом підвищеного ризику для користувачів. Ми раді представити новий інноваційний підхід, який зменшить поле для зловмисників і захистить користувачів від зловмисних дій”, – сказав Ріхендрфер.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
25 Лютого 2025 12:07

Над Україною збито 133 БпЛА та шість ракет: де працювала ППО
25 Лютого 2025 14:34

У Словаччині на полігоні стався вибух під час випробувань гаубиці Zuzana 2 для України
25 Лютого 2025 13:59

У Польщі планують відправити до України додаткові термінали Starlink
25 Лютого 2025 13:32

Зеленський показав міжнародним партнерам далекобійну зброю, яка “дуже не подобається росіянам”
25 Лютого 2025 13:00

Харків’янка з-за кордону організувала наркомережу зі збуту метадону
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
усі думки