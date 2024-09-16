Масштабна пожежа під Лиманом: вогонь пройшов понад 200 гектарів

У Лиманському лісництві Донецької області триває ліквідація масштабної пожежі .

Про це повыдомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

“Вчора (15 вересня –ред.) вночі російські війська обстріляли місто Лиман, що на Донеччині, внаслідок чого виникло загоряння лісу. Через сильний поривчастий вітер вогонь розповсюдився вглиб лісу на сотні метрів.

На місці події працюють вогнеборці Донецького та Запорізького гарнізонів, працівники лісового господарства.

Піротехнічні розрахунки обстежують шляхи під’їздів техніки та підходів особового складу до осередків займань. За допомогою БПЛА проводиться постійний моніторинг ситуації, організовано чергування надзвичайників поблизу населених пунктів для недопущення розповсюдження пожежі”.

Повідомляється, що станом на ранок понеділка 16 вересня вогонь пройшов уже близько 240 га лісу. Ліквідація пожежі триває.