Кримінал

Масовані ворожі обстріли спричинили дві лісові пожежі у Куп’янському районі

14 Квітня 2024 20:46
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Сьогодні протягом дня ворог завдавав масованих артилерійських ударів по прифронтовим населеним пунктах Куп’янського району Харківської області. В результаті обстрілів сталося дві пожежі у лісових масивах на околиці сіл Курилівка та Подоли.

Про це повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

На час прибуття вогнеборців до с. Курилівка лісова пожежа встигла розповсюдитись на площу близько 0,5 га. А у с. Подоли площа загоряння складала близько 200 кв.м. О 19:20 усі осередки займання були ліквідовані.

Рятувальники ліквідовують пожежі у лісових масивах на околиці сіл Курилівка та Подоли Куп’янського району / Фото ДСНС

“Загалом з вогнем боролись 3 оперативних відділення ДСНС. Рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на більшу площу, а також поруч розташовані житлові будівлі. Жертв та постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні.


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