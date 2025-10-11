Масована атака Одеси: пошкоджено енергетичну інфраструктуру та житлові будинки

Росія вночі здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по Одесі. Унаслідок влучань пошкоджено об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури, виникли пожежі.

Займання сталося на енергетичному об’єкті та у триповерховій будівлі готельно-ресторанного комплексу. Рятувальники врятували двох людей і оперативно ліквідували вогонь. На місці працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 21 особі.

Також ушкоджено три житлові будинки. За попередньою інформацією, поранення отримала одна людина. Роботи з ліквідації наслідків ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги.

В Одесі пошкоджена енергетична та цивільна інфраструктура / Фото ДСНС

До гасіння пожеж і ліквідації наслідків було залучено 18 одиниць техніки та 70 рятувальників ДСНС, одну одиницю техніки й чотирьох добровольців від Асоціації добровільних пожежних України, а також пожежний підрозділ міської ради з чотирма рятувальниками.