Масована атака на Дніпропетровщину: загинула одна людина, 13 постраждали

Вночі 20 вересня Дніпропетровщина опинилася під масованою атакою російських дронів та ракет. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, внаслідок ударів загинула одна людина, ще 13 отримали поранення. Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості, один чоловік перебуває у важкому стані.

У Дніпрі та районі спалахнули кілька пожеж. Пошкоджені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Руйнувань зазнали також місцеві підприємства.

В Павлограді атака спричинила пожежу на території підприємства.

На Нікопольщині російські війська били FPV-дронами та артилерією, влучивши по райцентру та Покровській громаді. Внаслідок обстрілу зайнявся приватний будинок.

Атака на Дніпропетровську область: 1 людина загинула та 13 отримали поранення. 25 людей врятували надзвичайники / Фото ДСНС

За інформацією ДСНС, рятувальники ліквідували загоряння, роботи з подолання наслідків атаки тривають.