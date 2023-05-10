Техно

Маск заявив, що у Twitter з’являться відео- та аудіодзвінки

10 Травня 2023 08:30
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Twitter

Twitter незабаром додасть функцію відео- та аудіодзвінків, заявив американський підприємець, власник цієї соцмережі Ілон Маск.

“Незабаром з’явиться голосовий та відеочат з вашого облікового запису з будь-якою людиною на цій платформі, так що ви зможете спілкуватися з людьми у будь-якій точці світу, не повідомляючи їм свій номер телефону”, – написав Маск у своєму обліковому записі в Twitter.

Крім того, Маск заявив, що в середу буде додано наскрізне шифрування особистих повідомлень, при цьому не уточнивши, чи шифруватимуться дзвінки. “Реліз зашифрованих повідомлень DM (Direct Message) V1.0 має відбутися завтра”, – написав Маск напередодні.

У листопаді видання Verge писало, що Twitter шифруватиме особисті повідомлення і додасть зашифровані відео- та аудіодзвінки між акаунтами. Видання також зазначало, що Маск має намір впровадити шифрування як головний пріоритет платформи.


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