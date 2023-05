Маск заявив, що у Twitter з’являться відео- та аудіодзвінки

Twitter незабаром додасть функцію відео- та аудіодзвінків, заявив американський підприємець, власник цієї соцмережі Ілон Маск.

“Незабаром з’явиться голосовий та відеочат з вашого облікового запису з будь-якою людиною на цій платформі, так що ви зможете спілкуватися з людьми у будь-якій точці світу, не повідомляючи їм свій номер телефону”, – написав Маск у своєму обліковому записі в Twitter.

Крім того, Маск заявив, що в середу буде додано наскрізне шифрування особистих повідомлень, при цьому не уточнивши, чи шифруватимуться дзвінки. “Реліз зашифрованих повідомлень DM (Direct Message) V1.0 має відбутися завтра”, – написав Маск напередодні.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.



Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if…