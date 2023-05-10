Маск заявив, що у Twitter з’являться відео- та аудіодзвінки

Twitter незабаром додасть функцію відео- та аудіодзвінків, заявив американський підприємець, власник цієї соцмережі Ілон Маск.
“Незабаром з’явиться голосовий та відеочат з вашого облікового запису з будь-якою людиною на цій платформі, так що ви зможете спілкуватися з людьми у будь-якій точці світу, не повідомляючи їм свій номер телефону”, – написав Маск у своєму обліковому записі в Twitter.
Крім того, Маск заявив, що в середу буде додано наскрізне шифрування особистих повідомлень, при цьому не уточнивши, чи шифруватимуться дзвінки. “Реліз зашифрованих повідомлень DM (Direct Message) V1.0 має відбутися завтра”, – написав Маск напередодні.
With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023
Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if…
У листопаді видання Verge писало, що Twitter шифруватиме особисті повідомлення і додасть зашифровані відео- та аудіодзвінки між акаунтами. Видання також зазначало, що Маск має намір впровадити шифрування як головний пріоритет платформи.