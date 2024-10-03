Політика

Маск почав спонсорувати республіканців набагато раніше, ніж було відомо, – WSJ
3 Жовтня 2024 12:53
читать на русском →
Ілон Маск, вибори, сша
Американський мільярдер Ілон Маск / X/elonmusk

Фінансова підтримка республіканців з боку бізнесмена Ілона Маска була набагато масштабнішою і почалася раніше, ніж було відомо раніше.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

За словами людей, знайомих з цією справою, генеральний директор Tesla тишком передав десятки мільйонів доларів групам, пов’язаним з помічником Дональда Трампа Стівеном Міллером і прихильниками губернатора Флориди Рона ДеСантіса.

У 2022 році понад $50 млн від Маска було спрямовано на рекламні кампанії групи “Громадяни за здоровий глузд” проти демократів.

У 2023 році Маск виділив $10 млн на підтримку ДеСантіса через організацію Faithful&Strong Policies.

Як пише видання, Маск є одним із найбільших донорів консервативних рухів, щомісяця вкладаючи десятки мільйонів доларів у комітет America PAC для підтримки Трампа, що підкреслює його значний вплив на політичні процеси в США.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Жовтня 2024 13:02

У Донецькій області без води залишаться 260 тисяч людей
3 Жовтня 2024 11:52

Швейцарія планує виділити 1,5 млрд франків на проєкти відновлення України
3 Жовтня 2024 11:31

Окупанти атакували енергообʼєкти у восьми українських областях
3 Жовтня 2024 09:52

ЗСУ вразили російську радіолокаційну станцію “Небо-М”, – Генштаб
3 Жовтня 2024 08:37

Росіяни атакували Україну понад сотнею “шахедів”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
усі думки