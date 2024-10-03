Маск почав спонсорувати республіканців набагато раніше, ніж було відомо, – WSJ

Фінансова підтримка республіканців з боку бізнесмена Ілона Маска була набагато масштабнішою і почалася раніше, ніж було відомо раніше.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

За словами людей, знайомих з цією справою, генеральний директор Tesla тишком передав десятки мільйонів доларів групам, пов’язаним з помічником Дональда Трампа Стівеном Міллером і прихильниками губернатора Флориди Рона ДеСантіса.

У 2022 році понад $50 млн від Маска було спрямовано на рекламні кампанії групи “Громадяни за здоровий глузд” проти демократів.

У 2023 році Маск виділив $10 млн на підтримку ДеСантіса через організацію Faithful&Strong Policies.

Як пише видання, Маск є одним із найбільших донорів консервативних рухів, щомісяця вкладаючи десятки мільйонів доларів у комітет America PAC для підтримки Трампа, що підкреслює його значний вплив на політичні процеси в США.