Політика

Маск отримав компліменти від Путіна

12 Вересня 2023 11:39
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маск, путін

Президент Росії Володимир Путін назвав американського мільярдера, засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска талановитою і видатною людиною.

Про це глава держави-агресора заявив під час Східно-Економічного форуму, трансляцію веде пропагандистський телеканал “Россия 24”.

“Що стосується приватного бізнесу Ілона Маска… Він безумовно видатна людина, це треба визнати… Я думаю, це і визнають у всьому світі. Активний і талановитий бізнесмен. У нього багато чого виходить, зокрема за підтримки американської держави”.


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