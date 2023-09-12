Маск отримав компліменти від Путіна

Президент Росії Володимир Путін назвав американського мільярдера, засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска талановитою і видатною людиною.

Про це глава держави-агресора заявив під час Східно-Економічного форуму, трансляцію веде пропагандистський телеканал “Россия 24”.

“Що стосується приватного бізнесу Ілона Маска… Він безумовно видатна людина, це треба визнати… Я думаю, це і визнають у всьому світі. Активний і талановитий бізнесмен. У нього багато чого виходить, зокрема за підтримки американської держави”.