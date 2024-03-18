Техно

Маск опублікував вихідний код свого чатбота Grok

18 Березня 2024 09:12
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Ілон Маск, штучний інтелект
Американський бізнесмен Ілон Маск / Фото: The New York Times

Бізнесмен Ілон Маск оприлюднив вихідний код своєї версії чат-бота зі штучним інтелектом Grok.

Як пише The New York Times, публікація вихідного коду Grok — це “останній залп” між Маском та розробником чат-бота ChatGPT компанією OpenAI.

Ілон Маск подав до суду на компанію OpenAI та Сема Альтмана через комерціалізацію компанії. Він стверджує, що OpenAI перетворилася на де-факто дочірню компанію Microsoft із закритим вихідним кодом, яка вдосконалює штучний інтелект (AGI), щоб “максимізувати прибуток для Microsoft, а не на благо людства”.

Чат-бот Grok розробила компанія xAI. Штучний інтелект змодельований за зразком із роману “Автостопом по галактиці” та був представлений компанією у листопаді минулого року.

Бізнесмен розповідав, що штучний інтелект пише тексти, у яких є місце сарказму та гумору, а інформацію бере в режимі реального часу із соцмережі Х.


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