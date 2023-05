Маск найняв нового гендиректора Twitter

Власник Twitter Ілон Маск повідомив, що знайшов нового главу для купленої ним соціальної мережі.

“Радий повідомити, що я найняв нового генерального директора X/Twitter. Вона почне працювати приблизно через шість тижнів”, – написав він на своїй сторінці в соцмережі.

У повідомленні не уточнюється, хто саме стане новим керівником.

“Моя роль зміниться на посаду виконавчого голови та технічного директора, нагляд за продуктом, програмним забезпеченням і системними операторами”, – додав Маск.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.