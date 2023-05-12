Техно

Маск найняв нового гендиректора Twitter

12 Травня 2023 07:58
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Twitter

Власник Twitter Ілон Маск повідомив, що знайшов нового главу для купленої ним соціальної мережі.

“Радий повідомити, що я найняв нового генерального директора X/Twitter. Вона почне працювати приблизно через шість тижнів”, – написав він на своїй сторінці в соцмережі.

У повідомленні не уточнюється, хто саме стане новим керівником.

“Моя роль зміниться на посаду виконавчого голови та технічного директора, нагляд за продуктом, програмним забезпеченням і системними операторами”, – додав Маск.

Ілон Маск купив сервіс мікроблогів за $44 млрд минулого року. Оголошена у квітні угода була закрита лише наприкінці жовтня після довгих розглядів між сторонами.


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