Підприємець Ілон Маск обіцяє, що невдовзі Twitter видалить із сервісу 1,5 мільярда акаунтів.

“Незабаром Twitter почне звільняти простір імен 1,5 мільярда акаунтів”, – написав Маск.

Він також уточнив, що стосуватиметься це облікових записів без твітів та тих, де не було входу в систему протягом багатьох років.

