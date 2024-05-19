Спорт

“Ман Сіті” в четвертий раз поспіль став чемпіоном АПЛ

19 Травня 2024 20:19
читать на русском →
футбол
Герой матчу Філ Фоден / Фото з акаунту @ManCity соцмережі X

“Манчестер Сіті” здобув рекордний четвертий титул чемпіона англійської Прем’єр-ліги поспіль, перемігши “Вест Гем” з рахунком 3:1 на стадіоні “Етіхад” в останній день сезону.

Чудовий гол кращого гравця ліги Філа Фодена вивів “небесно-блакитних” вперед вже через 79 секунд після початку матча, а на 18-й хвилині гравець збірної Англії забив ще раз.

Здавалося, “Сіті” вже готовий був увійти в історію, але акробатичний удар Мохаммеда Кудуса “ножицями” приніс “молотобійцям” надію ще до перерви.

Однак гол Родрі залишив “Вест Гему” дуже мало шансів, щоб зіпсувати свято “Ман Сіті”.

Команда Пепа Гвардіоли стала першою англійською командою, яка виграла чотири титули у вищому дивізіоні поспіль з моменту заснування АПЛ у 1888 році.

“Арсенал” Олександра Зінченка посів друге місце в Прем’єр-лізі, відставши на два очки від “Сіті”, і став другим вдруге поспіль.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
19 Травня 2024 20:48

Окупанти розширили зону обстрілів у Чернігівській та Сумській області
19 Травня 2024 20:31

У Харківській області оголошено День жалоби
19 Травня 2024 20:02

Повідомляється про 27 постраждалих після удару по базі відпочинку в Черкаській Лозовій
19 Травня 2024 19:43

“Укренерго” попередило про відключення електроенергії
19 Травня 2024 19:05

Терехов повідомив подробиці бомбардування центру Харкова
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
усі думки