“Ман Сіті” в четвертий раз поспіль став чемпіоном АПЛ

“Манчестер Сіті” здобув рекордний четвертий титул чемпіона англійської Прем’єр-ліги поспіль, перемігши “Вест Гем” з рахунком 3:1 на стадіоні “Етіхад” в останній день сезону.

Чудовий гол кращого гравця ліги Філа Фодена вивів “небесно-блакитних” вперед вже через 79 секунд після початку матча, а на 18-й хвилині гравець збірної Англії забив ще раз.

Здавалося, “Сіті” вже готовий був увійти в історію, але акробатичний удар Мохаммеда Кудуса “ножицями” приніс “молотобійцям” надію ще до перерви.

Однак гол Родрі залишив “Вест Гему” дуже мало шансів, щоб зіпсувати свято “Ман Сіті”.

Команда Пепа Гвардіоли стала першою англійською командою, яка виграла чотири титули у вищому дивізіоні поспіль з моменту заснування АПЛ у 1888 році.

“Арсенал” Олександра Зінченка посів друге місце в Прем’єр-лізі, відставши на два очки від “Сіті”, і став другим вдруге поспіль.