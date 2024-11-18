Макрон заявив, що може провести телефонну розмову з Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон не виключив можливості телефонної розмови з президентом Росії Владіміром Путіним.

Про це Макрон заявив перед відльотом з Буенос-Айреса, його цитує Le Figaro.

Французький лідер зазначив, що він “ніколи не відкидав” можливість відновлення переговорів із Путіним, але підкреслив, що це відбудеться тільки тоді, коли “контекст і умови будуть сприятливими”.

На тлі нещодавньої ракетної атаки по Україні Макрон заявив, що Путін “не зацікавлений у мирі” і “не готовий до переговорів”.

“Після цієї однієї з найінтенсивніших атак з початку війни, очевидно, що мета президента Путіна — ескалація конфлікту”, — зазначив Макрон.

У цьому контексті він наголосив на необхідності виконання зобов’язань щодо підтримки України, зокрема постачання зброї та обладнання для ведення бойових дій.

Коментуючи дзвінок німецького канцлера Олафа Шольца до Путіна, Макрон сказав: “Я вважаю, що кожен лідер має повне право на власні ініціативи”.