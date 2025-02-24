Макрон прибув до Вашингтона на переговори з Трампом

Президент Франції Еммануель Макрон прибув до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляє CNN, лідери двох країн проведуть двосторонні переговори в Білому домі, після чого дадуть спільну пресконференцію.

Зустріч Макрона та Трампа відбудеться у третю річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше повідомлялося, що французький президент планує відвідати Вашингтон наприкінці лютого. Крім того, до американської столиці має прибути прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який також проведе переговори з Трампом.