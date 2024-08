Макрон прокоментував затримання Дурова

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що засновника месенджера Telegram Павла Дурова затримали на території Франції в межах судового розслідування, що триває.

“Це в жодному разі не політичне рішення. Рішення мають ухвалювати судді”, – написав французький президент у соцмережі X.

Еммануель Макрон зазначив, що Франція підтримує свободу слова:

“Я читаю тут неправдиву інформацію про Францію після затримання Павла Дурова. Франція як ніколи прихильна до свободи вираження думок і комунікації, інновацій та підприємництва. Так і залишиться.

В умовах верховенства закону, в соціальних мережах, як і в реальному житті, свободи реалізуються в рамках, встановлених законом для захисту громадян і поваги до їхніх основних прав. Забезпечення дотримання закону покладено на суди, що володіють повною незалежністю”, – додав Макрон.

Je lis ici de fausses informations concernant la France suite à l’arrestation de Pavel Durov.



La France est plus que tout attachée à la liberté d’expression et de communication, à l’innovation et à l’esprit d’entreprise. Elle le restera.



Dans un État de droit,…