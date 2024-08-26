Кримінал

Макрон прокоментував затримання Дурова
26 Серпня 2024 17:32
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макрон, Павло Дуров
Засновник і генеральний директор Telegram Павло Дуров / Фото: REUTERS

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що засновника месенджера Telegram Павла Дурова затримали на території Франції в межах судового розслідування, що триває.

“Це в жодному разі не політичне рішення. Рішення мають ухвалювати судді”, – написав французький президент у соцмережі X.

Еммануель Макрон зазначив, що Франція підтримує свободу слова:

“Я читаю тут неправдиву інформацію про Францію після затримання Павла Дурова. Франція як ніколи прихильна до свободи вираження думок і комунікації, інновацій та підприємництва. Так і залишиться.

В умовах верховенства закону, в соціальних мережах, як і в реальному житті, свободи реалізуються в рамках, встановлених законом для захисту громадян і поваги до їхніх основних прав. Забезпечення дотримання закону покладено на суди, що володіють повною незалежністю”, – додав Макрон.

Дурова затримали у Франції через відмову Telegram від співпраці у питаннях фінансових і кіберзлочинів, повідомляє Reuters із посиланням на місцеву поліцію.

Розслідування ведуть підрозділ кібержандармерії та національний підрозділ поліції Франції з боротьби з шахрайством. А слідчий суддя спеціалізується на організованій злочинності.


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