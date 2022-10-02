Політика

Макрон пообіцяв Зеленському допомогти відновити повний суверенітет Україні 

2 Жовтня 2022 20:36
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франція, макрон

Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським пообіцяв допомогти Україні відновити її повний суверенітет.

Про це йдеться в заяві Єлисейського палацу, пише “Європейська правда“.

“Президент підтвердив своє рішуче засудження незаконної анексії Росією чотирьох українських областей. Він підтвердив рішучість Франції допомогти Україні відновити її повний суверенітет і територіальну цілісність, а також працювати зі своїми європейськими партнерами над новими санкціями”, – йдеться в повідомленні.

Макрон також обговорив із Зеленським ситуацію в Запоріжжі та засудив затримання російськими військами директора атомної станції.

“Президенти двох країн наголосили на нагальній потребі якнайшвидше дозволити ротацію українського персоналу, що забезпечує роботу і безпеку АЕС. Президент Республіки також підтвердив свою прихильність українському суверенітету над станцією і прагнення домагатися виведення російських військ з її території”, – йдеться в заяві.


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