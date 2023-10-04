Маккарті після відставки порівняв Путіна з Гітлером

Екс-спікер Палати представників США Кевін Маккарті після свого усунення порівняв диктатора Володимира Путіна з німецьким тираном Адольфом Гітлером. Про це він повідомив під час брифінгу після голосування.

З його слів, він підтримує передачу озброєнь Україні.

“Це означає не надсилання їм грошей, а озброєння України. Мене справді непокоїть довгострокова перспектива”, — сказав Маккарті.

Він зазначив, що “те, що відбувається навколо, дуже схоже на 1930-і роки”.

“Багато дій, які робить Путін, дуже схожі на дії Гітлера. Але зараз ми маємо щось ще гірше, ніж те, що сталося в 1930-ті роки”, — заявив політик.