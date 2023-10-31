Майже 70% загиблих в секторі Гази були жінками і дітьми — звіт ООН

У звіті ООН йдеться, що 66% загиблих у секторі Гази внаслідок бомбардування ЦАХАЛ у відповідь на напад ХАМАС були жінками та дітьми.

Про це заявив Філіп Лазаріні, генеральний комісар Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР).

Він послався на дані організації Save the Children, яка повідомила 29 жовтня, що майже 3200 дітей було вбито в Газі лише за три тижні, що перевищує кількість дітей, які гинуть щорічно під час світових конфліктів з 2019 року.

За його словами, така кількість жертв «не може вважатися супутніми втратами», зазначивши, що удари були нанесені по церквах, мечетях, лікарнях та об’єктах БАПОР, у тому числі ті, що дають притулок переміщеним особам.

Він підкреслив, що невпинні бомбардування ізраїльськими силами оборони сектору Газа є «шокуючими», та додав, що рівень руйнувань є «безпрецедентним», а людська трагедія «нестерпна». Лазаріні підкреслив, що наразі «в Газі немає безпечного місця».

Лазаріні додав, що звірства бойовиків ХАМАС «не звільняють Ізраїль від її зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом».

«Кожна війна має свої правила, і ця не є винятком», — сказав він.

Катерін Рассел, виконавча директорка Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), висловила переконання, що «справжня ціна цієї ескалації буде вимірюватися життями дітей».

Вона зазначила, що, за даними Міністерства охорони здоров’я Палестини, в секторі Гази загинули понад 8300 палестинців, у тому числі понад 3400 дітей, понад 6300 дітей отримали поранення. Це означає, що понад 420 дітей гинуть або отримують поранення в Газі щодня, додавши, що «це цифра, яка повинна потрясти кожного з нас до глибини душі».

Вона також підкреслила, що на окупованому Західному березі, включаючи окупований Східний Єрусалим, як повідомляється, було вбито щонайменше 37 дітей. Водночас бойовиками ХАМАС було вбито 30 ізраїльських дітей, щонайменше 20 залишаються заручниками в секторі Гази.

Вона послалася на дані Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявивши, що було зареєстровано 34 атаки на медичні заклади, включаючи 21 лікарню.12 із 35 лікарень Гази, які також використовуються як притулки для переміщених осіб, більше не можуть функціонувати. Щонайменше 221 школа та понад 177 000 житлових будинків були пошкоджені або зруйновані.

За словами Рассел, запаси чистої води в Газі швидко закінчуються, за оцінками ЮНІСЕФ, 55 відсотків інфраструктури водопостачання потребує ремонту або відновлення. Вона додала, що працює лише один опріснювальний завод із лише 5-відсотковою потужністю, тоді як усі шість очисних заводів Гази зараз не працюють через брак палива чи електроенергії.

Вона наголосила, що «діти як в Ізраїлі, так і в Палестині переживають жахливу травму, наслідки якої можуть залишитися на все життя».

Рассел закликала негайно прийняти резолюцію, яка нагадує сторонам про їхні зобов’язання за міжнародним правом, закликає до припинення вогню, вимагає від сторін забезпечити безперешкодний доступ до гуманітарної допомоги та вимагає негайного звільнення всіх заручників.

Ліза Доутен, директорка відділу гуманітарного фінансування та мобілізації ресурсів Управління з координації гуманітарних питань, виступила від імені заступника Генерального секретаря з гуманітарних питань та координатора надзвичайної допомоги Мартіна Гріффітса, який перебуває в місії в Ізраїлі та на окупованій частині Палестини.

Вона зазначила, що люди «впадають у дедалі більший відчай», оскільки шукають їжу, воду та притулок під невпинними бомбардуваннями, які «знищують цілі родини та цілі райони».

Описуючи розбиту систему охорони здоров’я, вона сказала, що пацієнти лежать на підлозі та в коридорах, а хірурги оперують без анестезії. З приблизно 50 000 вагітних жінок 5 500 повинні народити протягом наступних 30 днів.

Раніше підконтрольне ХАМАС міністерство охорони здоров’я сектору Гази повідомило, що кількість загиблих в анклаві з початку війни в Ізраїлі зросла до 8005 людей.