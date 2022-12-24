Майже п’ять сотень вояк, склади та пункти управління: нові встрати ворога за добу

За добу 23 грудня українські військові знищили близько 480 російських загарбників, загалом від початку великої війни втрати армії РФ сягнули 101 430 вояк.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 101430 (+480) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3006 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5994 (+8) од,
- артилерійських систем – 1988 (+4) од,
- РСЗВ – 418 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 267 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8),
- крилаті ракети ‒ 653 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4627 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 178 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Куп’янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.
19 грудня, в місті Старобільськ, до хірургічного відділення районної лікарні, яке облаштоване під військовий шпиталь, привезли близько 100 поранених військовослужбовців противника.
Противник продовжує зазнавати втрат. 22 грудня, в Запорізькій області Сили оборони знищили 2 артилерійські системи з боєкомплектом. Понад 70 військовослужбовців противника отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.
Українська авіація протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ та удар по позиціях зенітно-ракетного комплексу противника.
Підтверджено збиття 9 ворожих БпЛА різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили загарбників.