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Майже п’ять сотень вояк, склади та пункти управління: нові встрати ворога за добу

24 Грудня 2022 12:49
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генштаб, втрати ворога

За добу 23 грудня українські військові знищили близько 480 російських загарбників, загалом від початку великої війни втрати армії РФ сягнули 101 430 вояк.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 101430 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3006 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5994 (+8) од,
  • артилерійських систем – 1988 (+4) од,
  • РСЗВ – 418 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 267 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8),
  • крилаті ракети ‒ 653 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4627 (+5) од,
  • спеціальна техніка ‒ 178 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Куп’янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

19 грудня, в місті Старобільськ, до хірургічного відділення районної лікарні, яке облаштоване під військовий шпиталь, привезли близько 100 поранених військовослужбовців противника.

Противник продовжує зазнавати втрат. 22 грудня, в Запорізькій області Сили оборони знищили 2 артилерійські системи з боєкомплектом. Понад 70 військовослужбовців противника отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.

Українська авіація протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ та удар по позиціях зенітно-ракетного комплексу противника.

Підтверджено збиття 9 ворожих БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили загарбників.


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