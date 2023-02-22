Майже 40% харківських школярів перебувають за кордоном

У місті Харкові зараз перебуває 37 тис. школярів, що складає 32,1% від загальної кількості учнів.

Про це повідомили у Департаменті освіти.

Також близько 10,4% учнів зараз перебувають у Харківській області, 18,3% – в інших регіонах України та 39,1% – за кордоном.

При цьому Харків став прихистком для майже 1,9 тис. дітей – внутрішньо переміщених осіб, які продовжили навчання в міських школах, та 74 педагогів, які отримали роботу в цих закладах освіти.

Нагадаємо, 2022/2023 навчальний рік стартував дистанційно в усіх 210 школах міста Харкова.