Майже 30 колишніх правоохоронців-зрадників отримали підозру від СБУ

За матеріалами СБУ та Нацполіції заочні підозри отримали ще 29 зрадників з окупаційного “МВС РФ” на лівобережжі Херсонщини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Перебуваючи у лавах так званого “відділу мвс рф по Олешківському округу”, фігуранти викрадають місцевих жителів та ув’язнюють їх до російських катівень. У застінках до потерпілих застосовують численні тортури, у тому числі з використанням електричного струму. Також ув’язнених тривалий час залишають у карцерах без їжі та води”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, поплічники ворога разом з окупантами розграбовували оселі викрадених людей під виглядом обшуків.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили про підозру всім 29-м колаборантам, які діяли у складі злочинної організації:

Ганжа Ігор Олегович, 30.11.1974 р.н.;

Волков Владислав Вадимович, 01.10.1974 р.н.;

Кравченко Олександр Миколайович, 24.02.1996 р.н.;

Степанський Олександр Даміанович, 04.01.1992 р.н.;

Ільясов Амет Арсенович, 11.06.1985 р.н.;

Лозовий Володимир Володимирович, 27.03.1985 р.н.;

Шарий Сергій Миколайович, 11.11.1978 р.н.;

Філіппов Едуард Юрійович, 16.05.1990 р.н.;

Шаповал Олексій Сергійович, 29.03.1999 р.н.;

Ковальчук Олександр Васильович, 27.03.1976 р.н.;

Бабич Олександр Геннадійович, 18.09.1986 р.н.;

Улмаскулов Руслан Володимирович, 06.06.1978 р.н.;

Кривоспицький Юрій Леонідович, 19.12.1976 р.н.;

Прищепа Геннадій Борисович, 19.04.1970 р.н.;

Сухандані Расім Мехманович, 16.03.2000 р.н.;

Пулінець Роман Станіславович, 22.12.1975 р.н.;

Філенко Сергій Сергійович, 26.03.1991 р.н.;

Кудас Юрій Юрійович, 07.02.1994 р.н.;

Сирота Геннадій Миколайович, 25.03.1983 р.н.;

Терещенко Олександр Дмитрович, 23.04.1991 р.н.;

Кисельов Ігор Миколайович, 19.09.1971 р.н.;

Шаров Віктор Олегович, 08.12.1975 р.н.;

Камшилов Олег Олексійович, 09.01.1980 р.н.;

Корся Сергій Михайлович, 13.09.1987 р.н.;

Дудченко Костянтин Леонідович, 05.11.1983 р.н.;

Зима Євдоким Сергійович, 28.12.1992 р.н.;

Авдалов Сурік Усоєвич, 23.07.2001 р.н.;

Гусак Сергій Олексійович, 24.04.1999 р.н.;

Вільданов Віталій Євгенович, 11.07.2001 р.н.

Фігуранти підозрюються одразу за вісьмома статтями Кримінального кодексу: 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній; 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); 111-1 (колабораційна діяльність); 127 (катування); 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини); 186 (грабіж); 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів); 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).