Майже 150 одиниць різної техніки та понад 500 окупантів: шалені втрати ворога на 3 червня

Минулої доби ЗСУ ліквідували 560 окупантів, знищили 15 крилатих ракет, 10 танків, 12 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 7 РСЗВ та 7 засобів ППО

За даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.23 орієнтовно:

особового складу ‒ близько 209470 (+560) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3829 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 7502 (+12) од,

артилерійських систем – 3533 (+32) од,

РСЗВ – 582 (+7) од,

засоби ППО ‒ 342 (+7) од,

літаків – 313 (+0) од,

гелікоптерів – 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3165 (+28),

крилаті ракети ‒ 1132 (+15),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6289 (+22) од,

спеціальна техніка ‒ 475 (+10).

Дані уточнюються.

В Генштабі додали, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, а також 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 15 крилатих ракет та 17 «Шахедів».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника.