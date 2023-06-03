Суспільство

Майже 150 одиниць різної техніки та понад 500 окупантів: шалені втрати ворога на 3 червня

3 Червня 2023 09:36
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втрати ворога, Генштаб

Минулої доби ЗСУ ліквідували 560 окупантів, знищили 15 крилатих ракет, 10 танків, 12 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 7 РСЗВ та 7 засобів ППО

За даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.23 орієнтовно:

  • особового складу ‒ близько 209470 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3829 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7502 (+12) од,
  • артилерійських систем – 3533 (+32) од,
  • РСЗВ – 582 (+7) од,
  • засоби ППО ‒ 342 (+7) од,
  • літаків – 313 (+0) од,
  • гелікоптерів – 298 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3165 (+28),
  • крилаті ракети ‒ 1132 (+15),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6289 (+22) од,
  • спеціальна техніка ‒ 475 (+10).

Дані уточнюються.

В Генштабі додали, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, а також 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 15 крилатих ракет та 17 «Шахедів».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника.


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