Політика

Майже 100 000 осіб та вже понад 3000 танків втратила РФ в Україні Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 21.12. Орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 99740 (+510) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3002 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 5979 (+5) од,

артилерійських систем – 1972 (+12) од,

РСЗВ – 412 (+2) од,

засоби ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 282 (+1) од,

гелікоптерів – 267 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1688 (+8),

крилаті ракети ‒ 653 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4608 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 178 (+1). Дані уточнюються. Поділитися:



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