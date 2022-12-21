Політика

Майже 100 000 осіб та вже понад 3000 танків втратила РФ в Україні

21 Грудня 2022 09:11
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війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 21.12.

Орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 99740 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3002 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5979 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1972 (+12) од,
  • РСЗВ – 412 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків – 282 (+1) од,
  • гелікоптерів – 267 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1688 (+8),
  • крилаті ракети ‒ 653 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4608 (+9) од,
  • спеціальна техніка ‒ 178 (+1).

Дані уточнюються.


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