Майже 100 000 осіб та вже понад 3000 танків втратила РФ в Україні

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 21.12.
Орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 99740 (+510) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3002 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5979 (+5) од,
- артилерійських систем – 1972 (+12) од,
- РСЗВ – 412 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 282 (+1) од,
- гелікоптерів – 267 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1688 (+8),
- крилаті ракети ‒ 653 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4608 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 178 (+1).
Дані уточнюються.
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