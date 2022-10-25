Політика

МАГАТЕ натякає, що Росія бреше щодо “брудної бомби”

25 Жовтня 2022 08:45
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ядерна зброя

Міжнародне агентство з атомної енергії випустило заяву у відповідь на звинувачення з боку Росії, що у двох місцях на території України нібито створюється “брудна бомба”.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі підтвердив, що обидва об’єкти знаходяться в рамках інспекційного режиму організації, її інспектори оглядають їх регулярно, а на одному з них були місяць тому. Він не уточнив, що це за два об’єкти. У заявах російського міністерства оборони в неділю згадувалися Чорнобильська АЕС та наукові центри у Києві та Харкові.

Так чи інакше Гроссі підтвердив, що отримав запрошення від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби відвідати ці об’єкти. “МАГАТЕ інспектувало одне з цих місць один місяць тому, і всі наші висновки повністю відповідали деклараціям України про гарантії. Жодної незадекларованої ядерної діяльності чи матеріалів там виявлено не було”, – йдеться у заяві.

Україна та західні країни категорично відкидають звинувачення з боку Росії про те, що країна нібито готується застосувати “брудну бомбу”.


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