MacBook Pro чи MacBook Air? Давайте розбиратися

17 січня Apple несподівано представила нові моделі 2023 року 16- та 14-дюймові MacBook Pro разом із потужними чіпами M2 Pro та M2 Max які називають “найпотужнішими і найефективнішими у світі чіпами для професійних ноутбуків”.

Продаж нових Apple MacBook почалася з 24 січня і вже доступна в Україні.

Який MacBook найкраще підходить для ваших потреб і бюджету?

Коли справа доходить до покупки найкращого ноутбука з логотипом Apple на кришці, насправді є лише два варіанти: MacBook Air і MacBook Pro. Обидва ноутбуки є потужними, але який із них ви виберете, значною мірою залежатиме від того, що ви хочете від комп’ютера.

Подивимося правді в очі, жоден пристрій Apple не є найдешевшим варіантом, хоча один точно дешевший за інший. Але вам потрібно ретельно подумати про те, що ви шукаєте, що комп’ютер має вміти робити та як довго він вам знадобиться.

Зважаючи на ажіотаж, пов’язаний з новими моделями MacBook, деякі покупці обов’язково будуть сумніватися, який MacBook найкращий. Ми користувалися обидвами і тепер можемо провести вас через усе, щоб допомогти знайти правильну модель MacBook для ваших потреб і бюджету.

Переможець: MacBook Air

І MacBook Air, і MacBook Pro доступні в кількох версіях із різним дизайном залежно від того, скільки ви готові витратити.

Перший — це MacBook Air, який Apple все ще продає як попередника з чіпом M1. Зовні це, по суті, той самий MacBook Air, який Apple продає роками, і, чесно кажучи, він трохи нудний. Ви все ще можете вибрати між кольорами сірий, золотий і сріблястий.

Кращим варіантом є новіший MacBook Air із потужністю M2 і абсолютно новим виглядом. Це включає в себе дизайн, який більше не звужується, як у старих MacBook Air, і виїмку у верхній частині 13-дюймового екрану, де розміщено камеру. Це також означає, що рамки менші, що, у свою чергу, означає, що сам дисплей трохи більший – 13,6 дюйма замість 13 – і загальна естетика набагато сучасніша. Крім того, ви можете вибирати з багатьох кольорів, зокрема Midnight, Space Gray, North Star і Silver.

MacBook Pro теж не програв

Якщо ви зупиняєтеся на MacBook Pro, у вас є два варіанти. Ну, власне, три.

Асортимент починається з 13-дюймового MacBook Pro M2. Це модель із сенсорною панеллю Touch Bar на клавіатурі, яка викликала у деяких користувачів невдоволення. Якщо вам потрібна продуктивність M2 Pro або M2 Max, вам знадобиться одна з інших моделей MacBook Pro.

Ці варіанти по суті є одним і тим же пристроєм з 14- і 16-дюймовими екранами. Порівняно з 13-дюймовою моделлю загальний дизайн набагато сучасніший, включаючи виїмку, яку одні люблять, а інші ненавидять. Але це також означає, що рамки екрану менші, як у MacBook Air. І це зовсім не погано. Решта дизайну просто сучасніша, і хоча 13-дюймовий MacBook Pro доступний у будь-якому кольорі, за умови, що він сріблястий :), також є альтернатива космічного сірого для більших пристроїв.

Ще однією великою перевагою сучасних моделей MacBook Pro є підключення. У вас є три порти Thunderbolt 4, порт HDMI, слот для карт SDXC і порт MagSafe 3 для зарядки. Цього не можна сказати про будь-який інший портативний Mac.

Якщо важлива невичерпна продуктивність, для вас є лише один варіант – оновлений 16-дюймовий MacBook Pro. Але це вам дещо коштуватиме і ні в якому разі не означає, що M2 MacBook Air слід ігнорувати. У той час як оновлений MacBook Pro призначений для людей, яким потрібно редагувати відео 8K або сотні аудіодоріжок, MacBook Air для всіх інших.

Чіп M2 шалено швидкий, весь пристрій безшумний, і у вас є кілька чудових кольорів на вибір. Це недешево, звичайно. Але ті, хто купує M2 MacBook Air, можуть спокійно спати вночі, знаючи, що їхній новий Mac прослужить довгі роки.