Людям, які не вірять у перемогу, не місце в командуванні – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що людям, які не вірять у перемогу, не місце в командуванні.

“Воля – основа боротьби. Впевненість у Перемозі й цінності Свободи – це абсолютний імператив. Людям, які не вірять у Перемогу, не місце у владі та командуванні”, – написав він у колонці, оприлюдненій у вівторок на сайті “Української правди“.

“Формула сталого миру – це формула сучасної зброї, яка спирається на міць вітчизняного ВПК. З початком війни Україна не тільки зберегла виробничі потужності, а й з кожним місяцем ми нарощуємо кількість та її номенклатуру. Далі більше”, – написав він.

Наука і технології, написав також Данілов, – “фундамент держави. Так, найвища кваліфікація українських айтішників допомагає кожного дня Силам оборони нівелювати різницю в російській кількості українською якістю, а інженери й конструктори БПЛА створили новий рід військ”.

Досвід війни, набуті важкою кров’ю знання, вважає він, дають змогу створити вже сьогодні унікальну українську військову школу й проводити навчання за “українським стандартом”. “У зовсім недалекій перспективі НАТО не буде мати більш боєздатних, ніж українські підрозділи”, – пише секретар РНБО.

“Ніяких розмитих гарантій безпеки, тільки ратифіковані на парламентському рівні угоди з чітким алгоритмом дій і затвердженою номенклатурою військової допомоги. Процес підготовки до укладення двосторонніх безпекових угод Україна вже розпочала”, – вважає він.

Він також згадав мобілізацію, що спирається на підготовлені резерви й чітку систему обліку. “На сьогодні держава знає про кожного свого військовозобов’язаного більше, ніж будь-коли”,- написав Данілов.

“І останнє – #RussiaMustDie”, – написав на завершення він.