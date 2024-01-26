Спорт

Людмила Кіченок вперше в кар’єрі вийшла у фінал жіночого парного Грендслему

26 Січня 2024 10:32
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теніс

Українська тенісистка Людмила Кіченок вперше в кар’єрі зіграє у фіналі жіночих парних змагань Грендслем − на Australian Open вона виграла півфінал у тандемі з латвійкою Єленою Остапенко.

Кіченок та Остапенко у чотирьох матчах на шляху до півфіналу поступилися лише одним сетом, інші матчі тандем закінчив перемогами.

Таким чином Україна втретє буде представлена у фіналах жіночих парних змагань серії Грендслем.

До цього у 2008 році Альона та Катерина Бондаренко виграли в Мельбурні титул, а 1999 року Олена Татаркова програла парний фінал Вімблдона.

Кіченок гратиме у фіналі турнірів Грендслем вдруге в кар’єрі. На Вімблдоні 2023 року вона виграла парний змішаний титул спільно з хорватом Мате Павичем.

Суперницями українки з латвійкою у фіналі Australian Open стануть другі ракетки турніру − Сє Шувей з Китайського Тайбею та Елізе Мертенс із Бельгії. Матч відбудеться 28 січня.


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