Литва виділить не менше 0,25% ВВП на оборонну підтримку України

Уряд Литви виділить не менше 0,25% ВВП країни на підтримку безпеки та оборони України.

Про це повідомив литовський президент Гітанас Науседа.

Повідомляється, що відповідне рішення було прийняте за результатами засідання Державної ради оборони.

“Литва продовжуватиме твердо стояти з Україною до перемоги. Ми завжди будемо підтримувати свободу”, – заявив Науседа.

Today at the State Defense Council meeting, we agreed to allocate at least 0.25% of GDP for security& defense support to #Ukraine.



Lithuania will continue to stand firmly with 🇺🇦 until victory. We will always support freedom.#SlavaUkraïni pic.twitter.com/NNZh3oh9C3