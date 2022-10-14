Політика

Литва відремонтувала для ЗСУ гаубиці PzH ​​2000

14 Жовтня 2022 14:53
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Литва відремонтувала самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, вони вже повертаються на поле бою до України, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

У вересні Литва оголосила, що допомагатиме Україні з ремонтом PzH 2000.

Німеччина почала передавати гаубиці Panzerhaubitze 2000 Україні у червні. А у липні німецький уряд додатково схвалив продаж Україні ще 100 таких САУ.

PzH 2000 здатні потрапляти у ціль на відстані до 40 км і стріляти зі швидкістю до 10 снарядів за хвилину.

Проте експерти вказують, що ці САУ не витримують інтенсивної експлуатації та потребують ремонту.


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