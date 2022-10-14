Литва відремонтувала для ЗСУ гаубиці PzH ​​2000

Литва відремонтувала самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, вони вже повертаються на поле бою до України, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

PzH2000 repaired in Lithuania 🇱🇹 are being returned to the battlefield in Ukraine 🇺🇦. Good luck! pic.twitter.com/GYmHG0O6HG — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) October 14, 2022

У вересні Литва оголосила, що допомагатиме Україні з ремонтом PzH 2000.

Німеччина почала передавати гаубиці Panzerhaubitze 2000 Україні у червні. А у липні німецький уряд додатково схвалив продаж Україні ще 100 таких САУ.

PzH 2000 здатні потрапляти у ціль на відстані до 40 км і стріляти зі швидкістю до 10 снарядів за хвилину.

Проте експерти вказують, що ці САУ не витримують інтенсивної експлуатації та потребують ремонту.