Литва відправила нову партію військової допомоги Україні

Литва відправила чергову партію військової допомоги для підтримки Сил оборони України. Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

У новому пакеті допомоги: боєприпаси, патрони до стрілецької зброї та причепи для перевезення гусеничної техніки.

У литовському оборонному відомстві зазначили, що ця допомога прибуде до України вже цього тижня.

Загалом, від початку повномасштабної війни Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 721 мільйон євро.