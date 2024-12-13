Політика

Литва відправила нову партію військової допомоги Україні
13 Грудня 2024 09:51
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допомога, Литва
Військова допомога від Литви / Фото: Міноборони Литви

Литва відправила чергову партію військової допомоги для підтримки Сил оборони України. Про це повідомило Міністерство оборони Литви.  

У новому пакеті допомоги: боєприпаси, патрони до стрілецької зброї та причепи для перевезення гусеничної техніки.  

У литовському оборонному відомстві зазначили, що ця допомога прибуде до України вже цього тижня.  

Загалом, від початку повномасштабної війни Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 721 мільйон євро.


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