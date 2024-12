Литва відправила нову партію військової допомоги Україні

Литва відправила чергову партію військової допомоги для підтримки Сил оборони України. Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

У новому пакеті допомоги: боєприпаси, патрони до стрілецької зброї та причепи для перевезення гусеничної техніки.

У литовському оборонному відомстві зазначили, що ця допомога прибуде до України вже цього тижня.

Загалом, від початку повномасштабної війни Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 721 мільйон євро.

🇱🇹🇺🇦 Lithuania continues its unwavering military support for Ukraine. This week, we delivered trailers for tracked vehicles and ammunition to the Ukrainian Armed Forces. We have helped, helping and will continue to help in a fight against the aggressor. Whatever it takes. pic.twitter.com/cbXdItBnv2