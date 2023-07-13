Литва відповіла на погрози РФ щодо передачі Україні F-16: ’’Ви нікому не потрібні’’

Ексміністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс відповів на погрози голови МЗС РФ Сергія Лаврова, що передавання F-16 Україні може нібито чимось загрожувати Росії. Він заявив, що з Москвою вже давно ніхто не хоче мати нічого спільного, просто хочуть, щоб вона відчепилася від своїх сусідів та припинила окуповувати їхні землі.

Про це він написав у себе в Twitter.

“Лавров знову погрожує, що війна не закінчиться, поки Захід не припинить спроб перемогти Росію. Нам набридло пояснювати, що Росія нікому не потрібна, ніхто не хоче мати з нею нічого спільного, до неї навіть огидно доторкатися. Єдина вимога – припинити анексію та окупацію сусідів”, – зазначив ексміністр.

Зазначимо, що голова МЗС РФ Сергій Лавров раніше заявив, що передавання Україні літаків F-16 у Москві будуть розглядати як загрозу в ядерній сфері. В свою чергу голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росії слід боятися не ядерної загрози, а українського солдата. Він додав, що Україна отримає винищувачі за графіком.