Політика

Литва продовжила тимчасовий захист для українців ще на рік

21 Лютого 2024 17:49
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біженці, україна, Литва
Прапор Литви / Getty Images

Влада Литви, сьогодні, 21 лютого, продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2025 року. Також продовжено термін, протягом якого від біженців з України, які планують або вже влаштувалися на роботу, не вимагатимуть знання литовської мови.

Про це повідомляє LRT, передає Суспільне.

“Українці, яким надано тимчасовий захист у Литві, звільняються від вимоги володіння державною мовою для працевлаштування протягом 3 років після надання тимчасового захисту в країні”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спочатку період на вивчення литовської мови становив 2 роки після отримання тимчасового захисту.

Як повідомили у Міністерстві освіти, науки і спорту, Литви, держава “продовжить надавати українцям можливість вивчати литовську мову за допомогою заходів, що фінансуються Службою зайнятості, або через систему індивідуальних навчальних рахунків”.

Видання нагадує, що у середині березня 2023 року Литовська мовна інспекція поінформувала політиків, що з березня 2024 року вона почне перевіряти рівень володіння мовою українських біженців, які працюють у країні, згідно із законодавством. Зокрема листі відомства йшлося, що якщо роботодавці не нададуть сертифікат про проходження мовного тесту їхніми працівниками, “мовна інспекція та муніципальні мовні органи будуть змушені вжити відповідні заходи”.

Уряд країни також продовжив термін тимчасового захисту для українських біженців до березня наступного року.


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