Литва передала Україні системи запуску ракет NASAMS

Литва передала Збройним силам України ракетні пускові установки системи ППО середньої дальності NASAMS.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Він також підкреслив, що Литва продовжить надавати військову підтримку Україні.

«Закуплені Литвою системи запуску ракет NASAMS будуть інтегровані в підрозділи управління вогнем української армії, тим самим доповнюючи і розширюючи оперативні можливості систем NASAMS, подарованих Норвегією і США. Наша підтримка залишається важливим фактором оборони України. Ми чуємо потреби України, закликаємо наших союзників теж їх почути», — заявив Анушаускас.