Литовський уряд відвідав Київ, висловивши підтримку Україні

У п’ятницю, 20 грудня, до Києва прибув майже весь склад Кабінету міністрів Литви.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Кястутіс Будріс.

“Весь литовський уряд сьогодні перебуває в Україні, щоб надіслати чіткий сигнал – ми будемо стояти з Україною до перемоги!”

Будріс зазначив, що ранок у Києві розпочався з російської ракетної атаки, яка нагадала про жорстокість війни.

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас назвав свій перший візит на посаді привілеєм і честю.

“Біля київської Стіни пам’яті я разом зі своїм Кабінетом міністрів вшанував пам’ять загиблих героїв України, які віддали життя за свободу своєї країни, а тим самим – за свободу всієї Європи”, – сказав він.

За інформацією Delfi, з усього складу Кабінету міністрів Литви до Києва не зміг прибути лише міністр фінансів Рімантас Шаджюс.

Литовська делегація запланувала переговори з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, спікером Верховної Ради та міністром закордонних справ.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про початок міжурядових консультацій з литовськими колегами.

“Маємо насичений порядок денний: обговорення обороноздатності та безпеки Європи, інтеграції України в ЄС і НАТО, програм відновлення, посилення санкцій проти Росії, конфіскації заморожених російських активів, а також економічної й торговельної співпраці”, – зазначив Шмигаль.