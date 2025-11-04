Липецьк, Кстово та Стерлітамак: росіяни скаржаться на нічну атаку дронів на заводи та підстанції

У ніч на 4 листопада в кількох регіонах Росії лунали вибухи. Росіяни скаржилися на вибухи та пожежі у Липецька, Кстові в Нижегородській області та Стерлітамаку в Башкортостані.

Про це повідомляють Telegram-канали ASTRA та Exilenova+.

Під атакою перебували нафтопереробний та нафтохімічний заводи, наслідки уточнюються.

У місті Кстово Нижньогородської області вночі, за попередньою інформацією, під ударом опинився НПЗ “Лукойл” або нафтохімічному заводу “СІБУР-Кстово” — заводи розташовані поряд. Після вибухів зафіксовано сильну пожежу.

ТОВ “ЛУКОЙЛ-Нижньогороднафтооргсинтез” — одне з найбільших і найстаріших підприємств російської нафтопереробки. Потужність переробки нафти на заводі сягає близько 17 млн тонн на рік. Нафтохімічний завод “СІБУР-Кстово” виробляє етилен, пропілен, бензол, а також низку вуглеводневих фракцій. За неофіційними даними, підприємство виготовляє також компоненти для вибухівки.

У Башкортостані, у місті Стерлітамак, пролунав вибух в одному з цехів нафтохімічного заводу. Інформацію про це підтвердив мер міста. Після кількох вибухів над територією заводу було зафіксовано дим. АТ “Стерлітамакський нафтохімічний завод” (АТ “СНХЗ”) входить до складу холдингу “Росхім”. Виробляє синтетичні каучуки, фенольні антиоксиданти “Агідол”, високооктанові добавки до пального та авіаційний бензин.

У Волгоградській області та Курській областях дрони атакували дві підстанції. Внаслідок ударів сталися знеструмлення в Рильському, Глушковському та Коренівському районах Курської області РФ. Вибухи лунали й в Липецьку, інформація про об’єкт, який перебував під ударом, уточнюється.

За даними міноборони РФ, за ніч над територією Росії було знищено 85 українських безпілотників.

“40 — над територією Воронезької області, 20 — над територією Нижньогородської області, 10 — над територією Бєлгородської області, 6 — над територією Курської області, 4 — над територією Липецької області, 2 — над територією Волгоградської області, 2 — над територією Республіки Башкортостан, 1 — над територією Саратовської області”, — йдеться у повідомленні.