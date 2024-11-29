Львівщина повністю “очистилася” від УПЦ МП – Козицький

Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький заявив, що в області більше немає жодної релігійної громади, яка належить до “Української православної церкви Московського патріархату”.

Про це написав Козицький у соціальних мережах.

“Сьогодні історичний день для Львівщини — область повністю звільнилася від релігійних громад, підпорядкованих Московському патріархату. Львівська область стала першою в Україні, де немає жодної зареєстрованої релігійної громади РПЦвУ!”

Козицький також зазначив, що до 2014 року, коли Росія почала агресію проти України, в регіоні діяли 66 громад Московського патріархату. На момент повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року їхня кількість скоротилася до 54.

За період війни 27 громад вирішили приєднатися до Православної церкви України, а ще 27 — припинили діяльність з власної ініціативи.

“Щиро сподіваюся, що релігійні громади Московського патріархату в інших регіонах України не будуть чекати впровадження положень Закону України ‘Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій’, а вже зараз розірвуть зв’язки з цією структурою, яка підтримує криваву політику московських попів”.