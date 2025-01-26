Політика

Лукашенко знову набирає понад 80% на “президентських виборах” у Білорусі
26 Січня 2025 19:39
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Олександр Лукашенко / Фото: ТАСС
Олександр Лукашенко / Фото: ТАСС

На президентських “виборах” у Білорусі, за даними екзит-полів, лідирує чинний самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

За інформацією агентства Belta, Лукашенко нібито отримав підтримку 87,6% виборців. 

Інші кандидати розподілили голоси так:

  • Олег Гайдукевич — 1,8%;
  • Анна Канопацька — 1,6%;
  • Сергій Сиранков — 2,7%;
  • Олександр Хижняк — 1,2%.
  • Окрім цього, 5,1% виборців проголосували проти всіх.

Всього Лукашенко балотувався на посаду президента шість разів — у 1994, 2001, 2006, 2010, 2015 і 2020 роках, і майже щоразу, за даними ЦВК, набирав понад 80% голосів.

В Україні та ЄС назвали президентські вибори у Білорусі фіктивними і нелегітимними.


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