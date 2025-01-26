Лукашенко знову набирає понад 80% на “президентських виборах” у Білорусі

На президентських “виборах” у Білорусі, за даними екзит-полів, лідирує чинний самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

За інформацією агентства Belta, Лукашенко нібито отримав підтримку 87,6% виборців.

Інші кандидати розподілили голоси так:

Олег Гайдукевич — 1,8%;

Анна Канопацька — 1,6%;

Сергій Сиранков — 2,7%;

Олександр Хижняк — 1,2%.

Окрім цього, 5,1% виборців проголосували проти всіх.

Всього Лукашенко балотувався на посаду президента шість разів — у 1994, 2001, 2006, 2010, 2015 і 2020 роках, і майже щоразу, за даними ЦВК, набирав понад 80% голосів.

В Україні та ЄС назвали президентські вибори у Білорусі фіктивними і нелегітимними.