Політика

Лукашенко полетів до Путіна

24 Грудня 2022 13:22
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росія, білорусь

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив із робочим візитом до Російської Федерації.

Про це повідомляє держінформагентство БелТА та “Пул первого“.

Згідно з анонсованою програмою візиту, в підмосковному Зоряному містечку Лукашенко на запрошення Путіна відвідає Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів імені Ю. А. Гагаріна, де наразі проходять відбір кандидати на політ у космос від Білорусі.

Повідомляється, що під час робочого візиту Лукашенко також візьме участь у неформальній зустрічі глав держав – учасниць СНД 26-27 грудня в Санкт-Петербурзі.

Лідери країн підіб’ють підсумки 2022 року, що минає, обговорять плани щодо подальшої взаємодії в найактуальніших для Співдружності сферах, зазначає БелТА.


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