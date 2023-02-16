Лукашенко готовий і надалі допомагати Путіну вбивати українців

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що “готовий” дозволити своєму колезі Путіну використати Білорусь як плацдарм для нового наступу на Україну.

Так він відповів на запитання кореспондента ВВС Стіва Розенберга під час прес-конференції у Мінську.

“Так, я готовий….Ви кажете “вторгнення”, у нас різні погляди на це…. Я думаю, що Росія була змушена здійснити ці дії для забезпечення своєї безпеки….Я готовий знову надати [територію]. Але я також готовий вести війну разом із росіянами з території Білорусі, але тільки в тому випадку, якщо хтось – навіть один солдат – прийде на нашу територію зі зброєю, щоб убивати моїх людей”, – заявив Лукашенко.

Питання участі Білорусі у війні обговорюється з лютого минулого року, оскільки російські війська використали територію цієї країни як плацдарм для вторгнення в Україну. Крім того, російські війська періодично завдають ударів по Україні з аеродромів та пускових установок, розташованих у Білорусі.