Суспільство

Лубінець пропонує Раді посилити кримінальну відповідальність за вчинення посягань на здоров’я чи майно військовослужбовця
9 Жовтня 2024 13:18
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військові, вру
Дмитро Лубінець / Фото з відкритих джерел

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець надав парламенту пропозицію запровадити спеціальну норму про посилену кримінальну відповідальність за вчинення посягань на здоров’я чи майно військовослужбовця або члена його родини у зв’язку з виконанням ним свого службового обов’язку.

Про це Лубінець повідомив у соцмережах.

За словами Лубінця, він надіслав до комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності ініціативний лист із запропонованими законодавчими змінами до Кримінального кодексу України.

Омбудсман відзначив, що з інформації, що міститься у відкритих джерелах, з’ясував, що правоохоронні органи зафіксували 266 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців та волонтерів від початку року. Загалом пошкоджено близько 300 автівок у різних регіонах України.

“Вбачаю, що в посяганнях на військовослужбовців є посягання не лише на здоров’я та власність окремої людини, але і на порядок управління, фундаментальні засади існування будь-якої держави, особливо в період дії воєнного стану”, — наголосив Лубінець.

Він додав, що запропоновані ним зміни дуже важливі з погляду суспільної справедливості та необхідності посиленого захисту кримінальним законом військовослужбовців.


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